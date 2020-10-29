«Арсенал» — «Дандолк»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Арсенал» — «Дандолк».



Ставка: победа «Арсенала» с форой (-3) за 1.96.



«Для ирландцев это невероятное достижение. Они всего лишь во второй раз пробились в групповую стадию Лиги Европы. Но мы уже видели их игру против «Мольде». Довольно обученная команда, но точно не такого класса даже в сравнении с норвежским коллективом.



А здесь «Арсенал», который с января потерпел всего 2 поражения из 14 матчей на своём поле. К тому же «Арсенал» забивает много: 10 мячей в трёх матчах групповой стадии в прошлом сезоне.



Думаю, результативность продолжится и в этом году. В АПЛ у команды проблемы (поражения от «Сити» и от «Лестера»). Так что «канонирам» нужна такая «маленькая победоносная война», и, вероятно, она случится как раз в матче с «Дандолком». Я бы взял Ф1 (-3)», — сказал Казанский.