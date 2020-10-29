«Милан» — «Спарта»: ставка Павла Занозина на матч Лиги Европы в Италии

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Спарта».
Ставка: победа «Милана» минимум в 2 мяча за 2.11.
«Начнём с чехов. В 1-м туре группы они проиграли дома «Лиллю» со счётом 1:4. Играли, правда, почти весь матч в меньшинстве. Но играть-то ведь им особо и некем — состав в основном состоит из молодых и практически необстрелянных футболистов. Так что не думаю, что «Спарта» будет серьёзным соперником для итальянцев.
«Милан» же пока просто неудержим. У «Ромы» выиграть, правда, не удалось, но это никак не говорит об ослаблении игры команды Пиоли. Наоборот, с римлянами «Милан» играл намного лучше, чем в дерби с «Интером». Ибрагимович продолжает крушить общественное мнение — в 39 лет он лучший бомбардир Серии А с 6 голами, притом что сыграл Златан всего в трёх турах. Короче, «Спарте» несдобровать. Судя по гостевой победе над «Селтиком», к Лиге Европы «Милан» относится довольно серьёзно.
Думаю, что можно брать победу «Милана» с форой -1.5. Других ставок с приличными коэффициентами в этом матче не найти. А выиграть в два мяча «россонери» могут, даже не особенно напрягаясь», — сказал Занозин.
- 29 октября 2020
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