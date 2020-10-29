Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Милан» — «Спарта»: ставка Павла Занозина на матч Лиги Европы в Италии

«Милан» — «Спарта»: ставка Павла Занозина на матч Лиги Европы в Италии
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Спарта».

Ставка: победа «Милана» минимум в 2 мяча за 2.11.

«Начнём с чехов. В 1-м туре группы они проиграли дома «Лиллю» со счётом 1:4. Играли, правда, почти весь матч в меньшинстве. Но играть-то ведь им особо и некем — состав в основном состоит из молодых и практически необстрелянных футболистов. Так что не думаю, что «Спарта» будет серьёзным соперником для итальянцев.

«Милан» же пока просто неудержим. У «Ромы» выиграть, правда, не удалось, но это никак не говорит об ослаблении игры команды Пиоли. Наоборот, с римлянами «Милан» играл намного лучше, чем в дерби с «Интером». Ибрагимович продолжает крушить общественное мнение — в 39 лет он лучший бомбардир Серии А с 6 голами, притом что сыграл Златан всего в трёх турах. Короче, «Спарте» несдобровать. Судя по гостевой победе над «Селтиком», к Лиге Европы «Милан» относится довольно серьёзно.

Думаю, что можно брать победу «Милана» с форой -1.5. Других ставок с приличными коэффициентами в этом матче не найти. А выиграть в два мяча «россонери» могут, даже не особенно напрягаясь», — сказал Занозин.

«Милан» — «Спарта». Прогноз: отсутствие Доннаруммы не смутит великого Златана Ибрагимовича
За девять последних игр россонери забили 22 гола. Семь из них на счету неувядающего шведа.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020