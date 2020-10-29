АЕК — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 АЕК — «Лестер».
Ставка: победа «Лестера» за 1.79.
«За греками следит с особой любовью и симпатией, потому что главный тренер команды – Массимо Каррера. Греки играют дома. В первом туре в выездном матче они сыграли неудачно, и это шанс не только реабилитироваться, но и заявить о своих претензиях по поводу выхода в следующую стадию.
Соперник серьезный. «Лестер» дома играет очень неуверенно в этом сезоне, а вот на выезде команда потрясающе выглядит: победа за победой у нее. Причем «лисы» играли и с «Манчестер Сити», и с «Арсеналом» в последнем туре. Поэтому комплимент за комплиментом этой команде.
На мой взгляд, здесь надо ставить на победу «Лестера», а также на то, что игра получится верховой. АЕК – команда с очень приличным характером. АЕК – команда, которая без боя не устоит. Однако «Лестер» быстрее.
«Лестер» качественнее как индивидуально, так и в командной игре. Я думаю, что домашний матч заставит АЕК играть в более раскованный футбол, чем обычно. Это создаст для «Лестера» свободные зоны и шансы для контратаки».
- 29 октября 2020
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