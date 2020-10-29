ЦСКА — «Динамо» З: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов!
Сегодня, 29 октября, ЦСКА встретится с «Динамо» З в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало — в 20:55 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
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