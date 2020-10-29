Ставки и коэффициенты на бой Усик — Чисора, 31 октября 2020

В ночь с 31 октября на 1 ноября по московскому времени в Великобритании пройдёт бой в супертяжёлом весе между обязательным претендентом в супертяжёлом дивизионе по версии WBO украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
Бой должен был пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса был отменён. Ранний кард стартует в 21:00 по московскому времени. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Усик выйдет в ринг ориентировочно в 1:00 в воскресенье.
Видеотрансляцию боя онлайн можно будет смотреть на площадках Dazn, SkySports или Megogo.
По оценке букмекеров, Усик — явный фаворит боя. Поставить на победу украинского боксёра можно с коэффициентом 1.12. Это примерно 80% вероятности. Шансы Дерека Чисоры аналитики оценили коэффициентом 5.50 (16%). На ничейный исход боя букмекеры предлагают коэффициент 25.00 (4%).
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