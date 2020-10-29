Британец поставил 51 млн рублей на победу Джо Байдена на выборах президента США

3 ноября пройдут выборы президента США. Главные претенденты на победу — действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и представитель Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден.



Клиент биржи ставок Betfair из Великобритании сделал рекордную ставку на выборы президента США. Он поставил 500 тыс. фунтов стерлингов (51.4 млн рублей) на победу Джо Байдена. Коэффициент пари составляет 1.53. Таким образом, если Байден станет президентом по итогам выборов, клиент биржи получит 775 тыс. фунтов, или более 79 млн рублей.



По данным мировых букмекерских контор, на выборы президента США поставили в общей сложности уже более $ 260 млн, что делает это событие самым популярным в истории ставок.