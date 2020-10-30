ЦСКА — «Динамо» З: какой счёт, как сыграли 29 октября, кто победил, какие ставки зашли

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:0.



Футболисты ЦСКА нанесли 25 ударов по воротам (7 — в створ), хорватская команда — 7 ударов (1 — в створ).



Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску, помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный арбитр — Марчел Бырсан.



Эксперты склонялись к победе ЦСКА, поставить на неё предлагали за 2.02. Успех «Динамо» шёл за 4.05, ничья — за 3.54. С 1000 рублей можно было выиграть 3540 рублей.



На тотал меньше 2.5 мяча давали 1.72, на «обе забьют — нет» — 1.80, на точный счёт 0:0 — 10.0.