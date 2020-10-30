«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.96.

«Металлург» по-прежнему остаётся без двух основных вратарей. Артём Загидулин пока не отличается стабильностью, а помощь от защиты приходит далеко не всегда. Как результат — три поражения в четырёх матчах. Единственная победа добыта над «Северсталью», да и там сильно повезло. Череповчане смотрелись активнее, но расслабились при 4:2 и получили три гола кряду.



«Лисы» идут на серии из двух поражений в родных стенах. 2:3 ОТ с «Торпедо» и 0:3 с «Сибирью». Сергея Мозякин вернулся в строй и успел забросить две шайбы, однако созидание по-прежнему даётся с трудом. Вроде бы бросков достаточно, но они по большей части предсказуемы и скорее разминают вратарей, чем заставляют трудиться.



Справедливости ради, Харри Сятери накануне достаточно выручал. Третье поражение на своём льду подряд станет перебором даже со всеми скидками на кадровые проблемы. Тем более что состав в распоряжении Ильи Воробьёва вполне боевой. Думается, никаких проблем с мотивацией у ММг не возникнет.



Удивительно, что букмекеры ждут града голов, хотя семь предыдущих очных встреч оказались низовыми. В четырёх последних случаях команды вообще уложились в три шайбы. Хозяева наверняка постараются сыграть осторожнее после двух поражений, а лидеры «СЮ» пока слишком нестабильны. Тотал меньше 5.5 шайбы за 1.96 смотрится отлично, даже ТМ 6 гола идёт за нестыдные 1.65".