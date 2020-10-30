«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Казани 30 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» с форой (+1.5) за 1.81.

«Сибирь» наконец-то прекратила пропускать по три-пять шайб за вечер и напомнила себя образца предыдущего сезона. Три победы подряд, хотя до этого даже дважды кряду выигрывали только однажды, ещё в середине сентября (да и то над «Куньлунем» с рижским «Динамо»).



Теперь соперники были в полном порядке — мощный «Трактор» (3:1), «Барыс» (3:1) и магнитогорский «Металлург» (3:0). Как видно, оборона заметно добавила. Много выручает Харри Сятери, защитники здорово помогают финну. Тут же появилась уверенность и стабильность.



Делать далеко идущие выводы пока рановато, однако победный отрезок позволил «снеговикам» закрепиться в зоне плей-офф. Сейчас они располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 22 матчах. Все отстающие, за исключением «Амура», имеют как минимум две игры в запасе.



Состав у хозяев, конечно, крепче. Кроме того, они имели лишний день на восстановление. И всё же перекос в линии букмекеров кажется чрезмерным. «Ак Барс» будет фаворитом, но считать новосибирцев явным аутсайдером нельзя. Благо что в Казани они традиционно играют успешно.



В восьми последних случаях, например, четыре раза набирали очки и ещё четыре раза уступали с разницей в одну шайбу. Думается, нас ждёт вязкая игра с небольшим количеством голов, в которой подопечные Николая Заварухина вполне способны зацепиться. П2 с форой (+1.5) за 1.81 смотрится хорошо, можно даже рассмотреть П2 с форой (+1) за 2.06".