Эксперты назвали шансы ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы
Вчера московский ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» из Загреба в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. После двух туров в активе москвичей 2 очка.
По оценке аналитиков, у ЦСКА наивысшие шансы из участников группы К на проход в плей-офф. Поставить на этот исход можно за 1.42. При этом вероятность того, что команда Гончаренко займёт первое место в квартете, оценивается в 2.70.
Шансы «Динамо» пройти в плей-офф аналитики оценили коэффициентом 1.72. На австрийский «Вольфсберг» можно поставить с коэффициентом 1.85. Австрийцы после двух туров лидируют, в их активе 4 очка. Наконец, на «Фейеноорд» можно сделать ставку за 2.85. У клуба из Нидерландов одно очко после двух игр.
В 3-м туре 5 ноября ЦСКА на выезде сыграет с «Фейеноордом».
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