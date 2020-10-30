Эксперты назвали шансы ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы

Вчера московский ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» из Загреба в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. После двух туров в активе москвичей 2 очка.



По оценке аналитиков, у ЦСКА наивысшие шансы из участников группы К на проход в плей-офф. Поставить на этот исход можно за 1.42. При этом вероятность того, что команда Гончаренко займёт первое место в квартете, оценивается в 2.70.



Шансы «Динамо» пройти в плей-офф аналитики оценили коэффициентом 1.72. На австрийский «Вольфсберг» можно поставить с коэффициентом 1.85. Австрийцы после двух туров лидируют, в их активе 4 очка. Наконец, на «Фейеноорд» можно сделать ставку за 2.85. У клуба из Нидерландов одно очко после двух игр.



В 3-м туре 5 ноября ЦСКА на выезде сыграет с «Фейеноордом».