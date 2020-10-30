«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.43.



«Магнитка» потерпела четвёртое поражение в пяти последних матчах. То, что после этого она потеряла место в первой четвёрке Восточной конференции, – это ещё полбеды. Беда заключается в том, что она уступила его «Трактору». И хоть в Магнитогорске любят подчеркнуть, что «Трактор» им перпендикулярен и фиолетов, на самом деле скрытая война внутри региона всё равно идёт. А тут такой афронт.



Плюс нельзя забывать, кому «Магнитка» проиграла эти четыре матча. Она проиграла их не ЦСКА или, скажем, «Ак Барсу», нет! Она отдавала очки «Нефтехимику», «Куньлуню», «Торпедо» и вот теперь «Сибири». То есть две команды занимают два последних места на Востоке, две судорожно бьются друг с другом за приставной стульчик в плей-офф, и всем им «Магнитка» проигрывает. Впору выходить в поле и зычно звать Геннадия Величкина: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».



Теперь на повестке дня «Салават Юлаев», который сам спотыкается на обе ноги, довольствуется шестым местом и радуется тому, что отрыв от седьмого еще немаленький. Правда, на фоне нынешней «Магнитки» даже такой «Салават» выглядит удальцом. И вполне может навалять уральцам и по первое число, и по второе с третьим. Тем более что надо выгибать в свою сторону статистику личных встреч, которая в настоящий момент находится в шатком равновесии.



Решено: полуживой «Салават» всё-таки должен одолеть совсем неживую «Магнитку». Пусть и с минимальным счётом, зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз: Мозякин и Гранлунд уйдут в тень, Метсола затащит Магнитогорцы потерпели два поражения подряд, оба на своём льду.