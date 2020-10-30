«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» в 1 мяч за 3.38.
«Волки» сами виноваты в том, что их выигрышная серия не продлилась матчем с «Ньюкаслом». Переигрывать соперников по всем параметрам, вести в счёте, и вместо того, чтобы снять все вопросы о победителе и забить ещё один-два мяча, они перекатывают мяч и играют на любимые 1:0… Но это Англия, и финальный штурм проигрывающие здесь устраивают почти всегда. Вот «сороки» и отыгрались в самом конце, не создав почти ничего за предыдущие 89 минут.
«Пэлас» будет играть в той же закрытой манере. И многое будет зависеть от эффективности «волков». Позиционное нападение – не их конёк, они не любят взламывать насыщенную оборону, а в своей тарелке чувствуют себя, только когда соперник начинает раскрываться.
Собственно, то же можно сказать и об «орлах». Но те, в отличие от «Вулверхэмптона», даже не будут пытаться владеть мячом. Почти не сомневаюсь, что игру здесь будут вести именно хозяева. Ну а касаемо исходов предположу, что они всё-таки выиграют в один мяч», — сказал Петросьян.
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