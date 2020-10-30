«Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 30 октября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Салават Юлаев».



Ставка: «Салават Юлаев» забросит минимум 3 шайбы за 2.15.



«Металлург» на спаде, четыре поражения в пяти последних матчах. И главное, это какие-то кошмарные поражения. 3:4 дома от «Нефтехимика», 4:6 в гостях от «Куньлуня», 2:3 в овертайме дома с «Торпедо», 0:3 дома от «Сибири».



Была только одна победа, которая на самом деле должна была стать поражением, потому что «Северсталь» хорошо вела в счёте, но пропустила четыре шайбы подряд от «Магнитки» и пошла ко дну (4:5).



Одна из главных причин – у «Металлурга» сломаны два основных вратаря: Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора. Ворота защищает Артём Загидулин, которого подменяет Глеб Носов. Не скажу, что это пока получается идеально. Но в такой серии из поражений, конечно, виновата вся команда.



«Салават Юлаев» находится в такой же зоне турбулентности, то проигрывая «Витязю» (3:4 в Подольске) и получая дома от «Локомотива» (0:5), то дожимая дома «Амур» (4:1).



В этой связи я бы не стал брать победу одной из команд. Это непредсказуемо. Но я вижу, что «Магнитка» многовато пропускает, а вот «Салават Юлаев» хорош в атаке, хотя в тылах тоже сквозит ветер. Поэтому я бы замахнулся на индивидуальный тотал «СЮ» в (3) – то есть если будет заброшено три шайбы, то деньги вернутся. Если четыре и больше, то сработает кэф 2.15», — сказал Лысенков.

«Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз: Мозякин и Гранлунд уйдут в тень, Метсола затащит Магнитогорцы потерпели два поражения подряд, оба на своём льду.