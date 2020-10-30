«Торпедо» — «Динамо» Мн: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Торпедо» в основное время за 2.12.
«Кто-то посчитает, что минские динамовцы вышли из кризиса. Выходить из кризиса можно по-разному, но рижское «Динамо» использовать при этом в качестве лакмусовой бумажки точно нельзя. Поэтому посмотрим, что «зубры» покажут в Нижнем Новгороде. Хозяева грядущего матча им точно по зубам и по ранжиру.
«Торпедо», думается, просто набегалось. Всё-таки выиграть последовательно в Москве у ЦСКА и в Магнитогорске дорогого стоит. Но «Трактор» не оставил от нижегородцев камня на камне, и, будь челябинцы чуть удачливее в завершающих стадиях атаки (всё остальное у них в наличии), счёт мог и должен был становиться разгромным. Но и 4:1 в Челябинске не оставляют вопросов по поводу текущего состояния нижегородцев.
Стало быть, на выходе мы имеем две команды отнюдь не с лучшей игрой и не в лучшей форме. Торпедовцы будут проводить третью игру через день, у динамовцев ситуация чуть полегче, но только чуть. У обеих команд проблемы и в атаке, и в обороне, но при этом обе при случае могут выдать матч-шедевр.
Остаётся бросить свой взор на статистику личных встреч, и она полностью на стороне хозяев. В прошлом сезоне нижегородцы выиграли у минчан три «междусобойчика» из четырёх (в том числе оба домашних), годом ранее – два матча из двух. То есть «Торпедо» чувствует себя с Минском спокойно и размеренно.
От этого и предлагаю сплясать, как от печки, предрекая домашнюю победу нижегородцев в основное время. Большого преимущества в счёте у хозяев не будет, но в пару шайб они выиграть должны», — сказал Лебедев.
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