«Шахтёр» — «Мариуполь»: прогноз Максима Калиниченко на матч УПЛ

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч УПЛ «Шахтёр» — «Мариуполь».
Ставка: ТМ 3 за 2.44.
«Шахтёр» очень неважно начал этот сезон. По сравнению с прошлым розыгрышем УПЛ, это совсем другая команда. Донецкий клуб давно не проигрывал. Но и стабильных побед у него пока нет.
Команду Каштру немного заносит в забитых и пропущенных мячах. То она уверенно побеждает, забивая пять голов. То играет вничью – 1:1. Нет у этой команды стабильности сейчас.
Хотя нельзя сказать, что «Шахтёр» в плохой форме находится. Да, в чемпионате Украины всё не так радужно, как многие привыкли. Однако в Лиге чемпионов донецкий клуб добивается больших успехов.
В первых турах ЛЧ «Шахтёр» обыграл «Реал» и сыграл вничью с «Интером». Далеко не каждая команда в европейских чемпионатах способна на такое, я считаю.
А вот «Мариуполь» представляет собой твёрдого середняка чемпионата на данный момент. Он чередует победы, поражения и ничьи. Плюсом у команды Бабича является то, что она не участвует в еврокубках и концентрируется только на домашних турнирах.
Это видно по счёту. «Мариуполь» стабильно немного забивает и пропускает тоже не слишком большее количество голов. Определённая тенденция к успеху у этой команды есть. Надо ей, конечно, более сыгранно играть в обороне и увереннее идти в атаку.
Ситуация в турнирной таблице подталкивает «Шахтёр» к обязательному выигрышу в этом матче. Всё-таки уже немного уходит в отрыв «Динамо» Киев, у которого как раз очень хорошо вышел старт чемпионата.
Однако я здесь не уверен в успехе «Шахтёра» на сто процентов. Он играет много матчей, некоторые из которых в Лиге чемпионов. Уже видно, что донецкий клуб совершает много ошибок и часто теряет очки.
Я не считаю, что к этой встрече он будет подходить в очень боевом настрое. Скорее, «Шахтёр» отдохнёт в этом матче. А «Мариуполь» будет играть, как умеет – не давать сопернику много шансов забить и самому не рисковать часто в атаке.
Таким образом, я предложу поставить на количество забитых мячей в этой встрече. Моя ставка – тотал голов меньше трёх», — сказал Калиниченко.
- 30 октября 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:15
-
08:00
-
07:51
- 29 октября 2020
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00