«Шахтёр» — «Мариуполь»: прогноз Максима Калиниченко на матч УПЛ

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч УПЛ «Шахтёр» — «Мариуполь».



Ставка: ТМ 3 за 2.44.



«Шахтёр» очень неважно начал этот сезон. По сравнению с прошлым розыгрышем УПЛ, это совсем другая команда. Донецкий клуб давно не проигрывал. Но и стабильных побед у него пока нет.



Команду Каштру немного заносит в забитых и пропущенных мячах. То она уверенно побеждает, забивая пять голов. То играет вничью – 1:1. Нет у этой команды стабильности сейчас.



Хотя нельзя сказать, что «Шахтёр» в плохой форме находится. Да, в чемпионате Украины всё не так радужно, как многие привыкли. Однако в Лиге чемпионов донецкий клуб добивается больших успехов.



В первых турах ЛЧ «Шахтёр» обыграл «Реал» и сыграл вничью с «Интером». Далеко не каждая команда в европейских чемпионатах способна на такое, я считаю.



А вот «Мариуполь» представляет собой твёрдого середняка чемпионата на данный момент. Он чередует победы, поражения и ничьи. Плюсом у команды Бабича является то, что она не участвует в еврокубках и концентрируется только на домашних турнирах.



Это видно по счёту. «Мариуполь» стабильно немного забивает и пропускает тоже не слишком большее количество голов. Определённая тенденция к успеху у этой команды есть. Надо ей, конечно, более сыгранно играть в обороне и увереннее идти в атаку.



Ситуация в турнирной таблице подталкивает «Шахтёр» к обязательному выигрышу в этом матче. Всё-таки уже немного уходит в отрыв «Динамо» Киев, у которого как раз очень хорошо вышел старт чемпионата.



Однако я здесь не уверен в успехе «Шахтёра» на сто процентов. Он играет много матчей, некоторые из которых в Лиге чемпионов. Уже видно, что донецкий клуб совершает много ошибок и часто теряет очки.



Я не считаю, что к этой встрече он будет подходить в очень боевом настрое. Скорее, «Шахтёр» отдохнёт в этом матче. А «Мариуполь» будет играть, как умеет – не давать сопернику много шансов забить и самому не рисковать часто в атаке.



Таким образом, я предложу поставить на количество забитых мячей в этой встрече. Моя ставка – тотал голов меньше трёх», — сказал Калиниченко.