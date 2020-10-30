«Эйбар» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эйбар» — «Кадис».



Ставка: победа «Эйбара» с форой (0) за 1.70.



«Новичок Примеры «Кадис» взлетел аж на шестую строчку в турнирной таблице, благодаря чему эта команда оценивается в букмекерской линии достаточно высоко. То есть переоценивается, на мой взгляд. В частности, можно поставить против «Кадиса», то есть на «Эйбар», с форой (0) за коэффициент 1,7. И эта идея мне очень нравится. «Эйбар» имеет преимущество своего поля, располагает практически полным боекомплектом футболистов, и команда на ходу – в прошлом туре они выиграли на «Рамон Санчес Писхуане» у «Севильи», а беспроигрышная серия «Эйбара» составляет уже три тура. «Кадис» же взлетел явно выше своего объективного уровня. «Подводники» не смогут долго играть так хорошо, как они сделали в победном матче против мадридского «Реала».



Кроме того, стоит учитывать низкую результативность матчей «Кадиса». В четырёх последних играх в итоговом счёте «Кадиса» были четыре нуля и четыре единицы. У «Кадиса» ситуация похожая – четыре нуля, три единицы, и лишь в Вальядолиде «Эйбар» забил два мяча, причём второй – на последней минуте игры. Логично ждать тут малорезультативного футбола. Поэтому поставлю также, что «Эйбар» не проиграет при тотале меньше (2,5). Хотя можно выбрать и менее рискованную ставку на 1Х и ТМ (3,5)», — сказал Вишневский.

«Эйбар» — «Кадис». Прогноз: Негредо поможет обидчику «Реала» закрепиться в зоне еврокубков Обе команды хороши в последнее время, их главный козырь — дисциплина и защита.