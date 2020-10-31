Усик — Чисора: прогноз Вадима Тихомирова на бой 31.10.2020 в Англии

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр Усик — Дерек Чисора.



Ставка: тотал больше 8.5 раунда на 1.83.



«Наверное, для всех, кто следит за боксом, большая радость, что Усик возвращается на ринг после такой долгой паузы. Конечно, его поединок представляет интерес, но вот коэффициенты на победителя не представляют никакого интереса.



Усик — слишком очевидный и оправданный фаворит. Мне кажется, что если говорить о ставках, то интересно выглядит ставка на количество раундов, а именно на то, что их будет больше 8.5 за 1.73. Можете поискать и другие более рискованные варианты, с более высокими коэффициентами.



Этот вариант мне кажется интересным еще и потому, что Дерек Чисора крайне редко проигрывает поединки быстро, а Усик редко когда быстро выигрывает свои бои. Кроме того, оба будут после продолжительной паузы, а Усик еще и будет присматриваться к новому для себя весу. Он любит постепенно разгоняться, щупать соперника».