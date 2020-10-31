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Александр Усик — Дерек Чисора: прогноз Александра Емельяненко на бой 31.10.2020

Александр Усик — Дерек Чисора: прогноз Александра Емельяненко на бой 31.10.2020
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Александр УсикДерек Чисора.

Ставка: досрочная победа Усика за 2.00.

«Готов поделиться мнением на боксерский поединок. Саня еще не проигрывал ни разу. Доказал всем и вся, что он крут и защитил все свои пояса в первом тяжелом весе. Некоторые говорят, что силы в ударе ему не хватает. Не согласен. С этим у него все в порядке. Он просто ждет момента своего, потом «решает».

Не думаю, что переход в другую весовую категорию как-то отразился на его форме. Он так же будет хорош, я вам могу это гарантировать. Чисора будет устраивать шоу. Британцу нужны только деньги и популярность, а украинец реально хочет соревноваться с лучшими и побеждать.

Тут каждый по-разному приоритеты расставляет. Уверен, что Усик к подготовке подошел очень серьезно и удачно провел лагерь, а вот в Дереке вообще не уверен. Думаю, что Усик может нокаутировать в этом бою, если Чисора сильно попрет на него. Не в первом раунде. Конечно, не в первом и не во втором, но ближе к середине поединка.

Мое мнение — досрочная победа Усика за коэффициент 2.00».

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