Александр Усик — Дерек Чисора: прогноз Александра Емельяненко на бой 31.10.2020

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Александр Усик — Дерек Чисора.
Ставка: досрочная победа Усика за 2.00.
«Готов поделиться мнением на боксерский поединок. Саня еще не проигрывал ни разу. Доказал всем и вся, что он крут и защитил все свои пояса в первом тяжелом весе. Некоторые говорят, что силы в ударе ему не хватает. Не согласен. С этим у него все в порядке. Он просто ждет момента своего, потом «решает».
Не думаю, что переход в другую весовую категорию как-то отразился на его форме. Он так же будет хорош, я вам могу это гарантировать. Чисора будет устраивать шоу. Британцу нужны только деньги и популярность, а украинец реально хочет соревноваться с лучшими и побеждать.
Тут каждый по-разному приоритеты расставляет. Уверен, что Усик к подготовке подошел очень серьезно и удачно провел лагерь, а вот в Дереке вообще не уверен. Думаю, что Усик может нокаутировать в этом бою, если Чисора сильно попрет на него. Не в первом раунде. Конечно, не в первом и не во втором, но ближе к середине поединка.
Мое мнение — досрочная победа Усика за коэффициент 2.00».
- 31 октября 2020
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