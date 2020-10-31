Усик — Чисора: время боя, где смотреть, прогнозы, ставки и коэффициенты букмекеров

В ночь с 31 октября на 1 ноября по московскому времени в Великобритании пройдёт бой в супертяжёлом весе между обязательным претендентом в супертяжёлом дивизионе по версии WBO украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
Бой должен был пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса был отменён. Ранний кард стартует в 21:00 по московскому времени. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Усик выйдет на ринг ориентировочно в 1:00 в воскресенье.
Видеотрансляцию боя онлайн можно будет смотреть на площадках Dazn, SkySports или Megogo.
По оценке букмекеров, Усик — явный фаворит боя. Поставить на победу украинского боксёра можно с коэффициентом 1.12. Это примерно 80% вероятности. Шансы Дерека Чисоры аналитики оценили коэффициентом 5.50 (16%). На ничейный исход боя букмекеры предлагают коэффициент 25.00 (4%).
- 31 октября 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:24
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05