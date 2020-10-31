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Усик — Чисора: когда начало, где смотреть онлайн-трансляцию боя, кто победит

Усик — Чисора: когда начало, где смотреть онлайн-трансляцию боя, кто победит
Ставки / Прогнозы 0

В ночь с 31 октября на 1 ноября по московскому времени в Великобритании пройдёт бой в супертяжёлом весе между обязательным претендентом в супертяжёлом дивизионе по версии WBO украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

Бой должен был пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса был отменён. Ранний кард стартует в 21:00 по московскому времени. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Усик выйдет на ринг ориентировочно в 1:00 в воскресенье.

Видеотрансляцию боя онлайн можно будет смотреть на площадках Dazn, SkySports или Megogo.

По оценке букмекеров, Усик — явный фаворит боя. Поставить на победу украинского боксёра можно с коэффициентом 1.12. Это примерно 80% вероятности. Шансы Дерека Чисоры аналитики оценили коэффициентом 5.50 (16%). На ничейный исход боя букмекеры предлагают коэффициент 25.00 (4%).

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