«Сочи» – «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Локомотив».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.
«Практически не сомневаюсь, что будет «низ». Тотал меньше 2,5 мяча оценивается коэффициентом 1,65. За последние 5 матчей «Сочи» с Владимиром Федотовым пропустил целых 12 мячей — это очень много. И я уверен, что акцент у «Сочи» будет сделан на обороне.
А «Локомотив» потратил много эмоций и сил во встрече с «Баварией». Сразу переключиться на чемпионат России будет непросто. Тем более «Сочи» играет в три центральных защитника, «Локомотиву» это не очень удобно. В прошлом сезоне в матчах между этими командами дважды сыграли «низы» — 0:0 и 1:0 в пользу «Локомотива» в Сочи. Думаю, и сейчас много голов не будет. Поэтому мой прогноз – тотал меньше 2.5. Верняк!»
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