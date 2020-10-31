«Реал Мадрид» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Уэска».

Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.05.

«Уэске» повезло приехать в Мадрид именно в то время, когда «Реал» загружен максимально плотным графиком матчей. Команда Зинедина Зидана потратила много сил на «Камп Ноу» и в Менхенгладбахе. При этом плохие результаты «Реала» в Лиге чемпионов (одно очко после двух туров) вынуждают «сливочных» сделать акцент на следующем матче Лиги чемпионов с миланским «Интером», который пройдет уже во вторник. Думаю, что Зинедин Зидан даст отдохнуть группе лидеров перед игрой против «Интера». И это повышает шансы «Уэски».



Думаю, что «Уэска» сможет, как минимум, избежать разгрома. Но глубины состава «Реала» должно хватить для победы над командой, вышедшей из Сегунды. Будет ли победа «Мадрида» через верх или через низ, я не стану предполагать без знания стартового состава от Зидана. Если на проблемной позиции правого латераля появится Менди, то логично ставить на низ, а если будет играть Лукас Васкес – то на верх.



Но заранее можно поставить на разницу мячей. Мне кажется, что «Реал» выиграет в один-два гола. А если выбирать между ставками на победу в один мяч и на победу в два мяча, то я бы выбрал второй вариант, с учетом коэффициентов. 2:0, 3:1 – примерно таким мне представляется этот матч».