«Кёльн» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 6-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Кёльн» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (–2.5) за 2.04.

«Кельн» против «Баварии» — это матч, который в обычной жизни очень легко прогнозировать. «Кельн» почти всегда слабее «Баварии», если речь не идет о домашнем матче «Кельна». Как раз это произойдет и в нынешнем туре. У «Кельна» появляется хорошая возможность заявить о себе.



Правда, в этом сезоне у «Кельна» ничего не получается. Да, домашние матчи складываются лучше, чем выездные, но пока нет побед. «Кельн» — это один из претендентов на вылет, по крайне мере на старте сезона.



Что касается «Баварии», то у нее, с учетом матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов, четыре выездные встречи подряд. Учитывая, что первая игра серии сложилась очень непросто, то непросто будет и с «Кельном». Однако считаю, что «Бавария» все же выиграет. Регулярно побеждать и набирать очки заставляет серьезная битва за чемпионство, где сразу у трех команд набрано по 12 очков. Разница забитых и пропущенных мячей — это превалирующий показатель при равенстве очков.



«Бавария» выиграет, но просто победа оценивается в 1.17, поэтому предположу, что «Бавария» победит с форой (–2.5). На это коэффициент больше двойки. Думаю, что это будет разгром, потому что многие игроки «Баварии» отдыхали в игре с «Локомотивом» и выйдут на поле в стартовом составе в Кельне и растерзают несчастных «козлов».