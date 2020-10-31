«Алавес» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Алавес» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» в 1-2 мяча за 2.15.



«В минувшую среду «Барселона» выиграла со счетом 2:0 в Турине. Этот волшебный пендаль и прекрасное настроение, с которым каталонцы вышли на матч с «Ювентусом» и уже на первых двух минутах создали пару моментов, произошли благодаря частичному воодушевлению футболистов «Барселоны» после отставки ненавистного Бартомеу. Именно благодаря этому мне кажется, что «Барселона» так прекрасно и сыграла, победив со счетом 2:0. Хотя там мог быть и счет 1:1, если бы Альваро Мората хотя бы раз пододвинул ногу и не попал бы в один из трех офсайдов.



«Барселона» измождена, потому что недавно было класико, сложная игра против Мадрида. Затем была сложная игра в Турине. Просто нет времени отдохнуть, потому что уже в следующую среду «Барсу» ждет встреча с киевским «Динамо». В такой ситуации «Барселона» вынуждена ротировать состав. К счастью для Кумана, в его распоряжении почти все игроки, кроме Тер Штегена, Умтити и Коутинью. В остальном весь состав «Барселоны» доступен главному тренеру к ротации.



Наверняка такие игроки, как Бускетс и другие, которые пропускали прошлые матчи или их не было в стартовом составе, на этот раз смогут выйти. Возможности ротации есть. Против «Алавеса», который занимает 15-е место, кстати, «Барса» располагается на 12-м, «сине-гранатовые» выиграют. Это такая себе игра команд из нижней части турнирной таблицы, но «Барселона», как вы знаете, пропустила два матча.



Встреча для «Барсы» будет непростой. В Витории играть сложно, к тому же «Алавес» имел неделю на подготовку к игре. Мне кажется, что «Барселона» все же сможет избежать потери очков в Витории, но мне кажется, что это будет не крупный выигрыш. Я поставлю на то, что «Барселона» выиграет с разницей в 1 или 2 гола.



Коэффициент на чистую победу «Барселоны» составляет в районе 1.5, а коэффициент на победу «Барсы» с разницей в 1-2 гола уже составляет 2.15. Огромная разница, тем более что второй вариант, мне кажется, достаточно валуйным, поэтому и поставлю на победу «Барселоны» с разницей в 1 или 2 гола».