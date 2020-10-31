«Реал» — «Уэска»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Уэска».
Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.65.
«Реал» в Мадриде будет принимать «Уэску», которая еще ни одного матча не выиграла в этом сезоне. Но у нее 5 ничьих в 7 турах. В целом она выглядит неплохо. У «Реала» же свои проблемы. Это видно невооруженным взглядом. «Реал» чередует откровенно неудачные матчи с очень неплохими. Казалось, что после победы над «Барселоной» «Реал» и в Лиге чемпионов отыграется. Но с большим трудом спаслись в матче с менхенгладбахской «Боруссией». Игра «Реала» пока выглядит неровной и не очень сбалансированной. Но такую команду, как «Уэска», «Реал» обыгрывать должен.
У «Реала» почти все игроки вернулись в строй, за исключением двух правых защитников — Одриосолы и Карвахаля. Также нет Эдегора. Но «Реал» побеждать должен. Я комментировал последний матч «Уэски» против «Сосьедада». Неплохо она играет в обороне, хоть четыре мяча и пропустила. С тем же «Атлетико» сыграли 0:0. Были и другие малорезультативные ничьи. Много голов «Уэска» не пропустит, хоть наверняка и проиграет.
В качестве основного прогноза предложил бы победу «Реала» через тотал меньше 4.5 мяча за 1,65. Можно сыграть чуть авантюрнее — через тотал меньше 3.5 мяча».
- 31 октября 2020
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