«Спартак» — «Ростов»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 13-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Ростов».

Ставка: «Спартак» не проиграет + обе забьют за 2.16, тотал больше 2.5 мяча за 2.14.

«Игры этих соперников получаются результативными. В пяти последних официальных встречах все пять раз было ТБ2,5 + обе забьют. На мой взгляд, есть все шансы, что тренд продолжится. У «Спартака» хороший эмоциональный фон плюс нормальная форма у большинства лидеров (исключение — травма Соболева). Шикарно выглядят Понсе и Ларссон, набирают форму Кокорин и Мозес.



У «Ростова» после отмены красной карточки выйдет на поле Еременко, что повышает атакующий потенциал. Думаю, что красно-белые не проиграют команде Карпина, но Валерий Георгиевич как давний принципиальный соперник сумеет дать бой в Москве и в очередной раз докажет, что он не сбитый летчик. По составу ростовчане, потерявшие группу лидеров, сильно уступают «Спартаку». Но игра не будет легкой для хозяев. Думаю, как минимум один гол гости забьют».