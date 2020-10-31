«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Вест Хэм».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.



«С одной стороны, мерсисайдцы вроде бы и добиваются результата, но, с другой стороны, легкости, которой хотелось бы видеть, в последнее время не наблюдается. Это, в принципе, объяснимо. Жесточайший график у команды. Ни разу за последний месяц «Ливерпуль» не забил больше двух мячей, хотя играл по два раза в неделю.



Посреди недели в Лиге чемпионов Клопп вроде бы дал отдохнуть своим главным боевым единицам, не выпустив их в старте, но я не думаю, что это как-то изменит характер следующей игры. В принципе, можно предположить, что вряд ли в ближайшие 1, 2, 3 месяца будут часто проходить большие минусовые форы в матчах между явными фаворитами и явными аутсайдерами. Особенно в матчах с командами, которые умеют играть организованно и слаженно обороняться. Мне кажется, что предстоящая игра не станет исключением.



«Вест Хэм» как раз и является хорошо организованной командой, которая находится в форме. Всего одно поражение в последних шести матчах у «молотобойцев». Хорошая и качественная победа была одержана над «Лестером» в гостях. Потом две достойные ничьи с «Сити» и «Тоттенхэмом».



Достаточно примитивно играет «Вест Хэм», что и не удивительно под руководством шотландского специалиста. Это приносит результаты — и это главное. Только что пришла новость о том, что Антонио не сыграет за «Вест Хэм». Это, конечно, серьезная потеря. Он, наверное, лучший игрок команды за последнее время и один из лучших вообще в АПЛ. Он забил 11 мячей в последних 13 матчах. Это сильно ослабит вариативность в действиях команды впереди. Изменится характер атак и наверняка снизится результативность конкретно против «Ливерпуля».



Да, у «Ливерпуля» есть проблемы в центре обороны. По сути, один Джо Гомес здоров из всех игроков. Ван Дайка — нет, Матипа — нет. Фабиньо получил повреждение. Скорее всего, будет играть 19-летний Уильямс, не слишком опытный. В любом случае тут характер игры будет таким, что мячом будут владеть мерсисайдцы и будут больше атаковать, чем гости.



Не думаю, что у «Ливерпуля» будет легкая победа. Вряд ли случится разгром. На мой взгляд, самое оптимальное здесь — это поставить на «Ливерпуль» не проиграет при тотале менее 3.5 мяча. Коэффициент в районе двойки. По-моему, вполне играбельно».