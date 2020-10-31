«Бетис» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Эльче».
Ставка: победа «Бетиса» в 1-2 мяча за 1.96.
«После резвого старта в чемпионате «Бетис» начал буксовать. Но встреча с «Эльче» может оживить проект Мануэля Пеллегрини. «Эльче» в четырёх последних матчах набрал 10 очков и прыгнул куда выше своего объективного уровня. Пора бы и опускаться. Коэффициент на чистую победу «Бетиса» довольно низок – 1.53.
Куда больше мне нравится ставка с коэффициентом 1.96 на выигрыш севильцев с разницей в один-два мяча. И куда более вероятной представляется победа «Бетиса» в один мяч. Ожидаю, что игра будет для севильцев сложной – у них и травмированных немало, и Монтойа дисквалифицирован, да и «Эльче» — весьма неприятный по стилю соперник. Но разница в уровне футболистов велика. «Бетис» должен побеждать».
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