«Боруссия М» – «Лейпциг»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 6-го тура Бундеслиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия М» – «Лейпциг».
Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.50.
«И «Лейпциг», и «Боруссия» имеют основания быть недовольными результатами матчей Лиги чемпионов. «Ред Булл» потерпел неожиданно разгромное поражение от «Ман Юнайтед». Хотя на протяжении большей части игры все было нормально, счет 0:1 оставлял шансы на очки.
Что касается Гладбаха, то вести к 87-й минуте 2:0 против «Реала» и не выиграть – конечно, неудача. Особенно с учетом того, что с «Интером» немцы также упустили победу. Ожидаю довольно нервную игру. Команды во многом похожи по стилю, ведь коучи принадлежат примерно к одному тренерскому поколению.
Думаю, оба специалиста слишком хорошо знают друг друга, поэтому в первом тайме могут осторожничать. Предлагаю сделать ставку, что до перерыва не будет много забитых мячей».
- 31 октября 2020
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