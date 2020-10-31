«Шеффилд» – «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

«У «Шеффилда» очевидный синдром второго сезона. В этом нет ничего удивительного. В прошлом году «клинки» взяли своей непохожестью на других и оригинальностью стиля. Многие соперники просто не знали, как против «Шеффилда» действовать. Сейчас же психологический эффект довольно тяжелый. Команда вроде бы играет все лучше и лучше, но очков все равно не набирает. С «Сити» это сделать тоже будет довольно проблематично. Однако, исходя из того, как «блэйдс» выступили, например, против «Ливерпуля», мне кажется, у хозяев есть шансы хотя бы создать интригу. Не думаю, что «горожане» выиграют вообще без проблем.



«Шеффилд» вполне может в этой встрече даже забить. Поэтому беру прогноз на тотал больше 2.5 + «обе забьют» за достаточно неплохой коэффициент».