«Осасуна» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Примеры сезона-2020/21 «Осасуна» — «Атлетико Мадрид».

Ставка: победа «Атлетико» в один мяч или ничья за 1.71.

«Команде Диего Симеоне пришлось хорошо потрудиться в домашней игре с «Зальцбургом». Лишь на 85-й минуте «индейцы» вырвали победу 3:2 благодаря голу Жоау Феликса. Атакующий потенциал и возможности ротации «Атлетико» ограничены из-за травм Сауля, Феррейры-Карраско и Диего Косты. В такой ситуации у отдыхавшей неделю «Осасуны» куда больше шансов на благоприятный исход, чем при стандартном недельном графике матчей.



Не удивлюсь, если «Осасуна» зацепит тут ничейку, даже несмотря на кошмарные для наваррцев результаты последних очных матчей против «Атлетико» — четыре поражения подряд с общим счетом 0:13. Но дома «Осасуна» редко разваливается, а преимущество в физической готовности наваррцы умеют реализовывать сполна. Поставлю на то, что в Памплоне будет или ничья, или победа «Атлетико» с разницей в один мяч».