«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 7-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

«В «Тоттенхэме» сумасшедшую форму демонстрирует связка Кейн — Сон, такими темпами они всех победят. Правда, сами «шпоры», на мой взгляд, не являются той командой, которая готова бороться за победу в чемпионате. В первую очередь из-за того, что оборона у Моуринью не слишком сильная.



«Брайтон» по своему стилю довольно удобный соперник для «Тоттенхэма». «Чайки» стараются много держать мяч, но делают это частенько бестолково. Возможности для контратак, особенно против крупных защитников «Брайтона», у «шпор» будут. При этом хозяева один мяч тоже забивать должны, используя проблемы обороны лондонцев.



Давайте возьмем «обе забьют» и ТБ (25). Эта ставка в нынешнем сезоне АПЛ обычно неплохо доезжает».