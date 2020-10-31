«Спартак» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова на матч 13-го тура РПЛ
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов», который состоится 31 октября в Москве.
Ставка: победа «Спартака» за 1.80.
«Перед закрытием трансферного окна «Ростов» потерял нескольких ведущих игроков, поэтому его состав утратил необходимый баланс. Это было видно и по предыдущим матчам, в которых команда то проигрывала, то одерживала победы. «Спартак» же лидирует в чемпионате, чувствует себя уверенно и не так страдает от травм. Плюс на стороне красно-белых своё поле. Болельщиков будет немного, но всё же их пустят на трибуны, а это тоже фактор. Жду в этом матче победы хозяев. Вполне возможно, что всухую».
- 31 октября 2020
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