«Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз Александра Бубнова на матч 13-го тура РПЛ
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» Тула, который состоится 31 октября в Казани.
Ставка: победа «Рубина» за 1.62, тотал больше 2.5 мяча за 2.08.
«После важной победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге казанцы находятся в хорошем состоянии и будут делать всё, чтобы подняться в таблице как можно выше. Отставание от группы лидеров небольшое, плотность в турнирной таблице чемпионата России высокая. Тульский «Арсенал» же неделю назад крупно проиграл ЦСКА и не выглядит способным отобрать очки у «Рубина» на выезде. Думаю, команда Слуцкого должна оказаться сильнее. Жду голов и победы казанцев», — сказал Бубнов.
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