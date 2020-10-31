«Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз Александра Бубнова на матч 13-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» Тула, который состоится 31 октября в Казани.

Ставка: победа «Рубина» за 1.62, тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

«После важной победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге казанцы находятся в хорошем состоянии и будут делать всё, чтобы подняться в таблице как можно выше. Отставание от группы лидеров небольшое, плотность в турнирной таблице чемпионата России высокая. Тульский «Арсенал» же неделю назад крупно проиграл ЦСКА и не выглядит способным отобрать очки у «Рубина» на выезде. Думаю, команда Слуцкого должна оказаться сильнее. Жду голов и победы казанцев», — сказал Бубнов.