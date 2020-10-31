«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России в Грозном

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар», который состоится 31 октября в Грозном.



Ставка: победа «Ахмата» с нулевой форой за 1.96, тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.



«Грозненцы хорошо смотрелись в прошлом туре, особенно Бериша, ставший настоящим лидером команды. Андрей Талалаев нащупал оптимальный состав и привел в порядок тактическую схему, в ближайшее время его команды наверняка добавит. На фоне «Краснодара» «Ахмат» сейчас смотрится даже лучше. У «быков» не будет Мартыновича и многих других важных футболистов, поэтому не исключаю очередной потери очков. Мне кажется, шансы хозяев тут даже повыше».