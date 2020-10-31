«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Сочи» — «Локомотив», который состоится 31 октября в Сочи.
Ставка: победа «Сочи» с нулевой форой за 2.00, тотал больше 2.5 мяча за 2.32.
«В «Локомотиве» серьезные потери в составе, причём в центральной оси — не будет Крыховяка, Чорлуки, Магкеева. Марко Николичу придется вновь перестраиваться, чтобы компенсировать кадровые трудности. Пускай команда и выглядела неплохо во встрече с «Баварией», «Сочи» тут непременно воспользуется возможностью и даст бой. Думаю, команда Владимира Федотова на своём поле как минимум наберёт очки. А вообще, вполне может и выиграть».
- 31 октября 2020
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