«Рубин» — «Арсенал»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут
31 октября «Рубин» принимает тульский «Арсенал» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех туляков оценён букмекерами коэффициентом 6.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Арсенал» Тула не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.10.
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Казанцы забили 18 голов в 12 турах, а оборона туляков оставляет желать лучшего.
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