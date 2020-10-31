«Сочи» — «Локомотив»: видеотрансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки
31 октября «Сочи» принимает «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры не могут выделить фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех москвичей оценён букмекерами коэффициентом 2.81. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
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