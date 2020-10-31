«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: победа «Ахмата» с нулевой форой за 2.02.

«Краснодару» не позавидуешь. Приходится работать на два тяжелейших фронта при серьёзных кадровых потерях. Понятно, что усталость при таких исходных данных накапливается гораздо быстрее. Где-то получается добиваться результата, а где-то не везёт.



Во втором туре Лиги чемпионов не повезло, ведь смотрелись не так плохо. На неделе команда Мурада Мусаева полуосновным составом принимала лондонский «Челси» и закономерно уступила (0:4). Первый тайм получился у хозяев неплохим, но после перерыва у гостей залетело всё возможное. Разница в классе исполнителей дала о себе знать.



В чемпионате России «быки» тоже не блещут. Всего лишь одна победа в четырёх последних турах. И это при двух поражениях и семи пропущенных голах. Положение крайне неприятное, а главное — ресурсов для рывка совсем не видно.



В среду, 4 ноября, «Краснодару» играть на выезде в третьем туре Лиги чемпионов с испанской «Севильей». Действующего победителя Лиги Европы едва ли можно сравнивать с «Ренном», он даже в матче с «Челси» выглядел местами получше. Без мощного состава делать в Испании нечего.



Беда в том, что у краснодарцев новые потери. Помимо внушительного ряда травмированых, Мурад Мусаев в игре с «Ахматом» не сможет рассчитывать ещё и на защитников Александра Мартыновича с Игорем Смольниковым. Первый получил красную в прошлой игре со «Спартаком» (1:3), а у второго перебор жёлтых карточек.



Грозненцы набрали неплохую форму. На наш взгляд, у себя дома они смогут поживиться очками. Мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 2.02. Тем более что «Краснодару», зачастую, тяжело играть в Грозном, в последних четырёх матчах он пропустил шесть мячей".