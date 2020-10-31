«Осасуна» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетико».
Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.66, гол Жоау Феликса за 2.90.
«Осасуна» в Памплоне встречается с «Атлетико» Мадрид. В Лиге чемпионов «Атлетико» регулярно пропускает. За две встречи с «Баварией» и «Зальцбургом» шесть мячей пропустили, это очень много. В чемпионате же «Атлетико» в обороне выглядит очень неплохо. Вообще, пока в Примере «Атлетико» не проигрывал, а в четырех последних встречах не пропускал.
Есть закономерность во встречах этих соперников: «Атлетико» в четырех последних матчах побеждал всухую. Может так получиться, что «Атлетико» и сейчас победит всухую. В чемпионате «Атлетико» смотрится собраннее. Думаю, определенный акцент на оборону у Симеоне будет.
«Осасуна» и сама в обороне играет неплохо. В трех последних матчах она не пропускала — дважды победили и сыграли 0:0 в Эйбаре.
Думаю, будет тяжелый, тесный матч, где преимущество «Атлетико» в классе атакующих футболистов скажется. У «Осасуны» есть проблемы в нападении. Чими Авила давно травмирован. Анте Будимир, новичок команды, пришедший из «Мальорки», на карантине. У Кальери травма колена. В общем, проблемы в атаке у «Осасуны» есть, как кажется. Воспользуется ли ими «Атлетико», зависит от него самого.
Победа «Атлетико» всухую за 2.66 — это интересный вариант. И видно, что Жоау Феликс адаптировался к схемам и требованиям Симеоне, он прекрасно выглядел в последнем матче. Можно попробовать сыграть его гол за 2.9. Он был самым бьющим игроком во встрече с «Зальцбургом». Возможно, повторит это и сейчас".
- 31 октября 2020
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