«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз рэпера Сявы на матч 7-го тура чемпионата Англии

Рэпер Сява дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ, в котором сойдутся «Ливерпуль» и лондонский «Вест Хэм».



Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.13.

«Вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы мы переключаемся на европейские чемпионаты, в которых на эти выходные пройдут очень крутые матчи. Мне вот приглянулась встреча между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» в английской Премьер-лиге, которая обещает быть весьма зрелищной.



Бойцы Клоппа, конечно, прилично начудили, когда слили «Астон Вилле» (2:7). Но этот матч «красные», судя по всему, забыли, как страшный сон, и резво принялись набирать утраченные позиции. Так, от «красных» поочередно прилетело «Аяксу» (1:0) и «Мидтьюлланну» (2:0) в Лиге чемпионов, а в АПЛ Салах и компания с трудом, но все же наваляли «Шеффилду» (2:1).



У «Вест Хэма» дела не заладились на старте сезона, но лондонцы постепенно пришли в себя. Все видели лицо Моуриньо, когда «молотобойцы» отыгрались с 0:3 в матч с «Тоттенхэмом» (3:3)? А на прошлых выходных подопечные Мойеса успели подпортить настроение и «Манчестер Сити» (1:1). Также не забываем, что лондонцы в гостях крупно прибили «Лестер», отгрузив сопернику три безответных гола.



В обороне у обеих команд нет стабильности, но с атакой полный порядок. Думаю, будет минимум четыре точных удара по воротам. Ставлю на ТБ 3.5 за 2.13».