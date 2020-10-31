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«Сочи» — «Локомотив»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 13-го тура РПЛ

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 13-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: «Сочи» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

«Сочи» продолжает растягивать свою уникальную беспроигрышную домашнюю серию. Сейчас она составляет 11 матчей. В нынешнем сезоне клуб из курортного города играл на «Фиште» пять раз. Получилось забить целых девять голов при пяти пропущенных.

Оборона у «железнодорожников» на данный момент в чемпионате России одна из лучших – всего девять пропущенных за 12 туров. Но игра на два фронта сказывается. В прошлом туре они по делу уступили аутсайдеру «Ротору» у себя дома (1:2).

Не стоит забывать и о недавнем поединке во втором туре Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Москвичи уступили, но старались навязывать борьбу, даже сравнивали счёт по ходу встречи и имели убойный момент при 1:1. Однако сил было отдано немало, а вариантов для ротации практически нет.

На носу у команды Марко Николича тяжелейшая игра в Испании против мадридского «Атлетико». Вполне возможно, что сербский специалист побережёт основные силы для более серьёзной битвы. Тем более что «Локо» находится в топ-4, ничья с «Сочи» – приемлемый результат.

Да, сочинцам из-за травмы не поможет лидер Кристиан Нобоа, но у москвичей тоже проблемы с кадрами. Крыховяк схлопотал удаление в прошлой игре в РПЛ, а Макгеев и Чорлука получили травмы. Сильно рискует просесть центральная зона.

При таких раскладах вполне можно подумать над комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.88. Много голов, скорее всего, мы не увидим. Без Нобоа хозяевам созидание даётся с трудом. Зато шансы на очки у «Сочи» ничуть не ниже шансов «Локо».

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За пять домашних игр в РПЛ «барсы» забили девять мячей.
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