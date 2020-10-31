«Айнтрахт» — «Вердер»: ставка Алексея Смирнова с коэффициентом 3.38 на матч Бундеслиги

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 6-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Айнтрахт» — «Вердер».

Ставка: тотал больше 4 гола за 3.38.

«В прошлом туре немецкой бундеслиги «Айнтрахт» ничем не смог ответить на пять мячей от «Баварии». «Вердер» отличился быстрым голом в ворота «Хоффенхайма», а затем почти сразу же пропустил в ответ, после чего вся зрелищность из игры пропала – 1:1. Будущие противники давно не выдавали настоящий немецкий стиль на футбольном поле, и я считаю, что им пора это сделать.



В новом сезоне хозяева не провели ни одной встречи на ноль, но это они стараются компенсировать атакующей группой игроков. Важно отметить, что объективно команда Адольфа Хюттера пропустила не так уж и много голов: оборона почти всегда предлагает оппонентам немало свободного пространства на походах к штрафной площади, но при этом часто в игру удачно вступает голкипер Кевин Трапп.



Бременцы очень удивили желанием отыграть на ничейный результат в матче против «Хоффенхайма», который не только участвует в еврокубках, но еще и выходит не оптимальным составом. Наиболее привычно наблюдать открытый футбол от этой команды. В составе «Вердера» есть потери в виде Дэви Зельке, Никласа Фуллкруга и Юя Осако. Скорее всего, шанс проявить себя представится Тахиту Чону, арендованному у «Манчестер Юнайтед».



Оба соперника давно не показывали свое истинное лицо на футбольном поле. «Айнтрахт» после крупного поражения способен вложить в этот матч большую долю энергии, а «Вердер» вряд ли сможет успокоить игру – придется отвечать своими атаками. Предлагаю непростой вариант ставки на голы».