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«Рубин» — «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 13-го тура чемпионата России в Казани

«Рубин» — «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 13-го тура чемпионата России в Казани
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Арсенал».

Ставка: победа «Рубина» за 1.65.

«Арсенал» — команда неуступчивая. Это команда, которая никогда не сдаётся. Обе команды с характером, с нападением, с моментами в атаке.

Однако нельзя не заметить, что Леонид Слуцкий делает очень неплохую команду из не очень известных ребят. Может, мы немного знали Деспотовича, и всё. Тренер делает пусть не классную, но очень хорошую команду.

Слуцкий не ставит игроков в рамки: сюда беги, сюда — нет. Он даёт свободу игрокам, которые идут в обводку. Он раскрепощает ребят, потому что это необычный контингент игроков, которых нельзя ставить в рамки. Он растёт вместе с молодыми ребятами. Команда растёт, у неё есть характер. Когда тот же Макаров говорит, что «Рубин» сильнее «Спартака», это не просто бравада. Это понятие, что они никого не боятся».

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