«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив» в 13-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.02.

«Локомотив» в этой Лиге чемпионов почувствовал, что может играть с любой командой. Качественный матч был с «Баварией», хотя надо понимать, что мюнхенцы играли процентов на 50-60 своих возможностей. И всё равно «Локомотив» может занести матч себе в актив — здорово прессинговал, накрывал, заставлял ошибаться. Но нужно понимать, что такие игры не проходят бесследно. Тратится много сил, эмоций. График в этом сезоне особенно тяжёлый, еврокубки каждую неделю. И мы видели, как «Локомотив» мучился на прошлой неделе с «Ротором», который до той игры ни разу не побеждал.



Понравилось, что наконец-то дали Зе Луишу показать себя в полной мере. Отличный матч провёл. Но, к сожалению, не будет в этом матче Чорлуки, не будет Крыховяка.



Свои проблемы есть и у «Сочи». Давно нет Попова, до конца календарного года выбыл Нобоа, который тащил на себе «Сочи». В целом «Сочи» должен быть свежее, но как играть без Нобоа, команда не очень понимает. Последние результаты об этом явно говорят.



Я бы всё-таки взял «Локомотив» с форой (0). Да, сил, наверное, будет меньше, зато выше класс игроков. И от приличной игры с «Баварией» должны, на мой взгляд, остаться положительные эмоции, которые сейчас помогут».