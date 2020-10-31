«Спартак» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 13-го тура чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Ростов».
Ставка: победа «Спартака» за 1.80.
«Спартак» потихоньку выработал характер победителя. Даже когда у него не клеится игра, даже когда он хорошо проводит первый тайм, а во втором начинает играть плохо, в какой-то момент все равно всплывает характер. Когда-то его называли спартаковским духом. Однако это немножко другое. Я не понимаю, почему «Спартак», выигрывая 2:0, начинает играть от защиты и создавать моменты у своих ворот. Он не добивает соперника. Хотя в какой-то момент игры они начинают играть. Неслучайно команда сейчас лидирует в чемпионате.
Я был на игре этих команд в конце прошлого сезона. «Ростов» выиграл со счетом 4:1 в Москве. Просто разорвал «Спартак». Хотя перед игрой не виделось такое, конечно. Еще есть фактор Валерия Карпина. Это яркий человек, очень принципиальный, внутренне говорит все время в матчах против «Спартака». Всегда выдает со своей командой хорошие игры.
Однако сегодня «Ростов» полностью поменял состав. Команда еще воспитывает характер. Так не бывает, что тренер пришел и сказал: сегодня включаем характер. Нет. Он воспитывается через тренировки, ежедневную работу тренеров и игроков. Сегодня не будет Норманна. Это многое значит для «Ростов». Неслучайно, дончане сейчас не находятся в лидерах, потому что летом у них полностью сменился состав. Команда раздала людей. Не знаю, почему так случилось. Не хочу это обсуждать. На мой взгляд, это немножко сбавило обороты «Ростова».
- 31 октября 2020
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