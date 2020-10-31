Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 13-го тура чемпионата России

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 13-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.80.

«Спартак» потихоньку выработал характер победителя. Даже когда у него не клеится игра, даже когда он хорошо проводит первый тайм, а во втором начинает играть плохо, в какой-то момент все равно всплывает характер. Когда-то его называли спартаковским духом. Однако это немножко другое. Я не понимаю, почему «Спартак», выигрывая 2:0, начинает играть от защиты и создавать моменты у своих ворот. Он не добивает соперника. Хотя в какой-то момент игры они начинают играть. Неслучайно команда сейчас лидирует в чемпионате.

Я был на игре этих команд в конце прошлого сезона. «Ростов» выиграл со счетом 4:1 в Москве. Просто разорвал «Спартак». Хотя перед игрой не виделось такое, конечно. Еще есть фактор Валерия Карпина. Это яркий человек, очень принципиальный, внутренне говорит все время в матчах против «Спартака». Всегда выдает со своей командой хорошие игры.

Однако сегодня «Ростов» полностью поменял состав. Команда еще воспитывает характер. Так не бывает, что тренер пришел и сказал: сегодня включаем характер. Нет. Он воспитывается через тренировки, ежедневную работу тренеров и игроков. Сегодня не будет Норманна. Это многое значит для «Ростов». Неслучайно, дончане сейчас не находятся в лидерах, потому что летом у них полностью сменился состав. Команда раздала людей. Не знаю, почему так случилось. Не хочу это обсуждать. На мой взгляд, это немножко сбавило обороты «Ростова».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020