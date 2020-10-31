«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата России

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.

«Еврокубковые баталии сжигают массу сил у фаворитов. В случае с «Краснодаром» добавляются кадровые проблемы. Петров выбыл до конца года. Дисквалифицированы Смольников и Мартынович. Сорокин не в лучшей форме, кем играть в защите непонятно, ибо Камболов под вопросом, как Кабелла и Марков, которые пропускают игры из-за коронавируса. Ари, Классон и Вандерсон тоже не в тонусе. Очевидно, что такой амбициозный тренер, как Андрей Талалаев сделает все, чтобы взять соперника тепленьким.



Ничего страшного нет в потере дисквалифицированного Семенова. У игрока с тренером был конфликт, но наставник вернул защитнику сборной капитанскую повязку, погасив его для блага команды. У грозненцев в центр обороны легко выйдет венесуэлец Анхель. С учетом домашнего поля «Ахмат» не должен проиграть «Краснодару», но ждать от обессиленных гостей яркого матча не стал бы. В пользу хозяев и статистика. В последних 4 матчах грозненцы проиграли дома южанам лишь однажды».