«Кёльн» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч 6-го тура чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Кельн» — «Бавария» в 6-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: гол Мюллера за 2.47.

«Встреча, в которой, наверное, нет никаких сомнений в результате, даже несмотря на то, что у «Баварии» посреди недели был матч Лиги чемпионов в Москве. Не думаю, что это как-то скажется. «Кельн» сейчас очень плохой. Не выиграл он ни одной встречи в сезоне. Конечно, эта «Бавария» не тот соперник, который позволит «Кельну» одержать первую победу.



Мне кажется, что в игре с «Локомотивом» Мюнхен потратил ровно столько сил, сколько нужно было для победы. Я бы не стал вообще в качестве аргумента рассматривать матч Лиги чемпионов, тем более что у «Баварии» есть возможность какую-то ротацию проводить.



Думаю, что надо продолжать бить в ту же точку. В прошлый раза эта ставка не прошла, но она стоит того, чтобы догонять по дистанции. Я о голе Томаса Мюллера. Думаю, это прекрасный вариант для этой встречи. Коэффициент — 2.47. Все-таки искать фору или тотал в играх с участием «Баварии» становится просто невозможным».