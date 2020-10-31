«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.
«В очень тяжелую ситуацию попал «Краснодар». Огромное количество потерь, и вроде бы пока никто не возвращается. Снова нужно будет искать резерв среди здоровых футболистов. Возможно, кто-то еще из совсем молодых появится, как это было в игре со «Спартаком». На сложную кадровую ситуацию накладываются еще и неважные результаты — поражения от «Спартака» и «Челси».
И сейчас «Ахмат» получает шанс на хороший результат. Команда в хорошем состоянии, она играет в агрессивный футбол. Физически будет проще грозненцам, они все-таки не играли посреди недели. А последний их матч мне очень понравился. С «Уфой» выглядели интересно, играли быстро. Бериша просто замечательный матч провел. Самое интересное, что дожали «Уфы» в меньшинстве. Был удален Семенов. Придется сейчас играть без него. Но вроде бы Анхель набирает форму, так что заменить Семенова можно.
У «Краснодара» же из-за дисквалификации не сыграет еще и Мартынович. Сорокин вроде бы тоже играть не готов. Даже не знаю, какие варианты есть у «Краснодара». Кто с Кайо сыграет в обороне…
Отталкивался бы все-таки в этом матче от «Ахмата», от хорошей формы Бериши и Ильина. Думаю, гол точно забьют, да и два могут. Но, как я уже сказал, Семенова не будет у хозяев. У «Краснодара» Берг готов играть. Так что и на гол «Краснодара», думаю, можем рассчитывать. Выберу вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».
- 31 октября 2020
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:24
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:10