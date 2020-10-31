«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

«В очень тяжелую ситуацию попал «Краснодар». Огромное количество потерь, и вроде бы пока никто не возвращается. Снова нужно будет искать резерв среди здоровых футболистов. Возможно, кто-то еще из совсем молодых появится, как это было в игре со «Спартаком». На сложную кадровую ситуацию накладываются еще и неважные результаты — поражения от «Спартака» и «Челси».



И сейчас «Ахмат» получает шанс на хороший результат. Команда в хорошем состоянии, она играет в агрессивный футбол. Физически будет проще грозненцам, они все-таки не играли посреди недели. А последний их матч мне очень понравился. С «Уфой» выглядели интересно, играли быстро. Бериша просто замечательный матч провел. Самое интересное, что дожали «Уфы» в меньшинстве. Был удален Семенов. Придется сейчас играть без него. Но вроде бы Анхель набирает форму, так что заменить Семенова можно.



У «Краснодара» же из-за дисквалификации не сыграет еще и Мартынович. Сорокин вроде бы тоже играть не готов. Даже не знаю, какие варианты есть у «Краснодара». Кто с Кайо сыграет в обороне…



Отталкивался бы все-таки в этом матче от «Ахмата», от хорошей формы Бериши и Ильина. Думаю, гол точно забьют, да и два могут. Но, как я уже сказал, Семенова не будет у хозяев. У «Краснодара» Берг готов играть. Так что и на гол «Краснодара», думаю, можем рассчитывать. Выберу вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».