Усик — Чисора: прогноз Ярослава Перканюка на бой 31.10.2020

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на бой Александр Усик — Дерек Чисора в тяжелом весе.

Ставка: тотал больше 7.5 раунда за 1.56.

«Усик выделяется скоростью и отличной работой ног. Стоит отметить выносливость бойца, ведь он может все 12 раундов провести в одном ритме, выкидывая много ударов. Александр обладает высоким бойцовским IQ. Он никогда не набегает на соперников и в большинстве случаев действует в ринге вторым номером. Многие утверждают, что Усик не имеет мощи в ударах, однако большинство побед украинец одержал досрочно (13), включая два последних поединка. Пока трудно говорить, сможет ли Усик проявить себя в тяжелом весе, так как он слишком мало весит для этого дивизиона (98 кг) на фоне остальных тяжеловесов. Первая серьезная проверка для украинца будет сегодня против Чисоры.



Чисора является жестким нокаутером (23 из 32 побед были добыты KO/TKO). Однако набравшись опыта, Дерек начал сдержаннее себя вести в ринге. Раньше он набрасывался на соперников, выкидывал много ударов и не меньше получал в ответ. Теперь при необходимости британец может действовать вторым номером, выжидая шансов на контратаках. Чисора далеко не самый быстрый боксер в тяжелом весе, он достаточно медлительный, особенно в финальных раундах, когда еще сказывается усталость.



Для обоих бойцов предстоящая схватка крайне важна. Если победит Чисора, он наглядно продемонстрирует, что по-прежнему конкурентоспособен на таком уровне. Усик только начинает карьеру в тяжелом весе и строит грандиозные планы на будущее, поэтому не имеет права на ошибку. В предстоящем бою Чисора будет крупнее (вес украинца 98 кг, вес британца 115 кг) и физически сильнее Александра. Но для Усика это вряд ли станет проблемой, так как он превосходит британца в скорости и будет мастерски держать дистанцию. Ожидаемо, начальные раунды Александр проведет вторым номером, но, когда Дерек начнет физически проседать, украинец начнет постепенно перехватывать инициативу. В результате Усик победит, однако интрига в том, как он это сделает: либо свалит Чисору с ног, либо по очкам.



Не верю, что этот бой может завершиться в начальных раундах. Усик рисковать не будет, а Чисора вряд ли донесет до украинца мощный удар, чтобы нокаутировать. Поэтому предлагаю взять тотал больше».